В Госдуме сказали, где Россия хранит золотой запас

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что власти России не держат золотой запас в США, и поэтому он находится в полной безопасности.

«У нас золотой запас не находится в США, у нас находятся валютные резервы за рубежом. Соответственно, никто не может наложить руку на золото. Мы никому не доверяем свое золото», – цитирует РИА «Новости» Аксакова.

Ранее в пятницу лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал следовать примеру Турции, которая в прошлом году вывела весь свой золотой запас из США. Жириновский заявил, что Россия рискует остаться без денег, вложенных в американский госдолг.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, где Россия хранит золотой запас. Согласно февральским данным, золотой резерв России вырос до 1 тыс. 857 тонн. По данному показателю Россия вышла на пятое место в мире, обогнав Китай.

Между тем, в феврале Россия снизила инвестиции в ценные бумаги США с 96,9 млрд долларов до 93,8 млрд.