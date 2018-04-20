Эксперты по делу Скрипалей нарушили процедуры ОЗХО

Специалисты Организации по запрещению химического оружия работали в Великобритании не в соответствии с конвенцией по запрещению химического оружия, а в двустороннем порядке, заявил российский посол в Лондоне Александр Яковенко.

«Эксперты ОЗХО, которые были в Британии, находились в стране не по стандартным процедурам ОЗХО, это нестандартный формат, мы не видим в нем прозрачности», – приводит его слова РИА «Новости».

Яковенко подчеркнул, что эксперты Организации действовали под контролем британской стороны и проверили лишь те места, которые открыло для них британское правительство.

Ранее в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что пробы вещества, взятого специалистами Организации по запрещению химического орудия (ОЗХО), имели слишком высокую концентрацию, что говорит об их впрыскивании в пробу буквально перед началом анализа.