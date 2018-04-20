Главе УСБ СК Максименко вынесли приговор

Мосгорсуд признал начальника управления собственной безопасности СК Михаила Максименко виновным в получении двух взяток и приговорил его к 13 годам колонии.

«Признать Максименко виновным и приговорить к 13 годам колонии с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 165 млн рублей», – цитирует ТАСС приговор судьи Олега Музыченко.

Также суд запретил Максименко на протяжении трех лет занимать должности в правоохранительных органах, передает РИА «Новости».

Максименко воспринял оглашенный вердикт суда спокойно, сказав, что ожидал назначения такого срока.

Напмоним, в 2016 году были задержаны высокопоставленные сотрудники СК – Денис Никандров, Александр Ламонов и Михаил Максименко.

По версии следствия они за крупную взятку обещали «решить вопрос» с делом криминального авторитета Шакро Молодого (настоящее имя Захарий Калашов), которого в конце марта приговорили к девяти годам и 10 месяцам колонии.

Калашова задержали в июле 2016. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, его арестовали по делу, возбужденному вслед за перестрелкой в ресторане Elements в конце 2015 года.