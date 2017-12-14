Лоза согласился с Наполеоном по дорожному вопросу

Взгляд
20 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 15:06  |  vz.ru
Разделы

Саудитам нужна более дорогая нефть, чем России

России достаточно 64 долларов за баррель, но Саудовская Аравия хочет нефть по 80–100 долларовФото: Евгений Биятов/РИА Новости
На Россию и других экспортеров нефти свалилась неожиданная удача. Нефть впервые обновила максимумы с конца 2014 года и торгуется около 74 долларов. Вкупе с ослаблением рубля это сулит двойные выгоды российскому бюджету. Однако Саудовская Аравия все равно недовольна – ей нужна нефть по 80–100 долларов за баррель, тогда как России комфортно и при 64 долларах. Почему? Подробности...
Перейти а раздел…

США расширили список «российского покаяния»

Американцы нашли новые «грехи» России, без признания которых она не сможет улучшить отношения с СШАФото: Alex Brandon/AP/ТАСС
Список «грехов», за которые Россия должна «покаяться» перед США, чтобы улучшить с ними отношения, продолжает расти. Так, новый советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон выдвинул Москве очередное условие для нормализации диалога. России признаваться не в чем, уверены эксперты, а число условий американцев может увеличиваться до бесконечности. Это просто очередной прием сдерживания России. Подробности...
Перейти а раздел…

Носитель важнейших ракетных секретов России беззащитен перед спецслужбами США

Борис Обносов имеет прямое отношение к ноу-хау, презентованным Путиным в рамках ПосланияФото: кадр из видео
Один из ключевых специалистов страны по перспективным ракетным технологиям, включая гиперзвуковые, пережил нападение в собственном доме. Что это – банальное ограбление, промышленный шпионаж, нечто третье? Как возможно, что в эпоху новой холодной войны секретоносители подобной значимости почти не охраняются? Подробности...
Перейти а раздел…

Пуски французских крылатых ракет по Сирии встретили с юмором

Новая крылатая ракета MdCN, выпущенная по Сирии с борта фрегата «Лангедок», прошла боевое крещениеФото: кадр из видео
Парижская пресса возмущается фиаско, постигшим французские фрегаты в сирийской операции. Из 16 нацеленных на Сирию ракет улетела только дюжина. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД источники в российском ВПК взяли французских коллег под защиту. Фрегаты стреляли новой ракетой MdCN, получившей, таким образом, в Сирии боевое крещение. А для новой ракеты это результат нормальный, считают они. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Для либералов это нож в сердце

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Детский проект, производящий «умные игры», шпарит каждый день рекламу, начинающуюся словами: «Упс, мы опять придумали, как отвлечь ребёнка от гаджетов». А если подумать, то – зачем? Зачем отвлекать ребёнка? Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как США могут нейтрализовать право России на вето в ООН

Дмитрий Родионов, политолог
Резолюции США и России по Сирии взаимно ветируются сторонами регулярно. То же происходит с резолюциями по Украине. И это логично. Но что это значит? Механизмы ООН не работают? Вся проблема в пресловутом праве вето? Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Очень хорошо, что Маргарите Симоньян стыдно

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты "Взгляд"
Высказывание Маргариты Симоньян задело за живое многих. Некоторые принялись обличать ее, но большинство задумалось – Симоньян затронула вопрос о социальной справедливости. Не просто об отношениях богатых и бедных, а о базовых вещах. Подробности...
Обсуждение: 207 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
      Подробности...

      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Власти Украины заявили о «серьезных проблемах» с внешними долгами
          Россия предъявит доказательства уничтожения ракет США сирийской ПВОСуда в сирийском Тартусе разгрузили под дымовой завесойЛавров назвал шантажом заявления США о поставках С-400 АнкареТрамп обвинил ОПЕК в завышении цен на нефть
          В России подорожают загранпаспорта и водительские праваЛатвия потребовала от России объяснений по ситуации с учебными пусками ракетФранция отказалась рассказывать о сбоях при запуске ракет по СирииТурция забрала все свое золото из ФРС США
          Су-57 впервые пролетит над Красной площадьюВ Сети произошел раскол из-за подсолнечного масла «Новичок»Опубликовано фото используемого против боевиков в Сирии «огненного меча»США раскрыли детали проекта гиперзвуковой крылатой ракеты

          Главная тема


          США расширили список «российского покаяния»

          После ракетного удара США


          Позиция России по поставкам С-300 Сирии изменилась

          «не смогли отреагировать»


          Пентагон заявил о «неэффективности» российских систем ПВО

          подводные крейсеры


          Тихоокеанский флот остался без «Кальмаров»

          «медаль рабского режима»


          Асад вернул Франции орден Почетного легиона

          транзитные возможности


          Предсказан еще один удар России по латвийским портам

          сирийский конфликт


          «Умные» ракеты Трампа стали полезным подарком для России

          загадочное нападение


          Носитель важнейших ракетных секретов России беззащитен перед спецслужбами США

          битва за сирию


          Чем способен ответить американской армаде российский военно-морской флот

          «кому нужна эта Армения!»


          Армен Асриян: Не вами собрано – не вам и разбазаривать. Не можешь помочь – хотя бы не навреди

          концепция «осажденной крепости»


          Ирина Алкснис: Почему Россия вообще должна кого-то уговаривать и в чем-то убеждать?

          Запрет лекарств из США


          Сергей Худиев: У нас очень небольшие возможности наказать США, нанеся им экономический ущерб

          на ваш взгляд


          Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?

          Лоза согласился с Наполеоном по дорожному вопросу

             20 апреля 2018, 13:47
          Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/
          Global Look Press
          Текст: Виктория Федотова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Музыкант Юрий Лоза согласился с Наполеоном, сказавшим, что в России нет дорог, есть только направления. Певец прокомментировал цитатой французского полководца начало дорожных работ в Москве.

          Российский певец Юрий Лоза раскритиковал в Facebook ремонтные работы на московских дорогах, из-за которых он добирался до бывшей студии «Горького» полтора часа:

          «Проехался позавчера по улицам столицы и понял, что пора поздравлять сограждан с началом дорожных работ и традиционной ежегодной перекладки плитки. Я-то думал, что только у нас в «Хамовниках» сняли хороший ровный асфальт, который с помпой положили прошлой осенью, а оказалось, что это происходит во всём городе. В середине дня добирался из центра до бывшей студии «Горького» полтора часа, хотя по пустому городу езды от моего дома не более двадцати пяти минут».

          По словам музыканта, весь район ВДНХ стал одной большой пробкой, объехать которую нереально, поскольку ремонт идет на всех параллельных улицах сразу.

          «Впору соглашаться с Наполеоном, сказавшим однажды – «в России нет дорог – есть только направления», но вместо слова «Россия» подставить слово «Москва», – резюмировал певец.

          Ранее Лоза заявил, что если бы его назначили председателем жюри конкурса «Мисс Россия», в нем не было бы победительницы.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............