Лоза согласился с Наполеоном по дорожному вопросу

Музыкант Юрий Лоза согласился с Наполеоном, сказавшим, что в России нет дорог, есть только направления. Певец прокомментировал цитатой французского полководца начало дорожных работ в Москве.

Российский певец Юрий Лоза раскритиковал в Facebook ремонтные работы на московских дорогах, из-за которых он добирался до бывшей студии «Горького» полтора часа:

«Проехался позавчера по улицам столицы и понял, что пора поздравлять сограждан с началом дорожных работ и традиционной ежегодной перекладки плитки. Я-то думал, что только у нас в «Хамовниках» сняли хороший ровный асфальт, который с помпой положили прошлой осенью, а оказалось, что это происходит во всём городе. В середине дня добирался из центра до бывшей студии «Горького» полтора часа, хотя по пустому городу езды от моего дома не более двадцати пяти минут».

По словам музыканта, весь район ВДНХ стал одной большой пробкой, объехать которую нереально, поскольку ремонт идет на всех параллельных улицах сразу.

«Впору соглашаться с Наполеоном, сказавшим однажды – «в России нет дорог – есть только направления», но вместо слова «Россия» подставить слово «Москва», – резюмировал певец.

Ранее Лоза заявил, что если бы его назначили председателем жюри конкурса «Мисс Россия», в нем не было бы победительницы.