Стало известно о согласовании с США израильского удара по иранскому ЗРК в Сирии

Израильские военные нанесли удары по иранской системе во время атаки на сирийскую авиабазу «Тифор» после получения согласования от США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел консультации на этот счет с президентом США Дональдом Трампом. Удар был нанесен по ЗРК «Тор», чтобы иранцы не применили ее против израильских военных самолетов, передает «Интерфакс».

ЗРК «Тор» был транспортирован в Сирию в начале месяца, утверждает издание. Уничтожен комплекс был до того, как его установили.

В ночь на 9 апреля два истребителя F-15 ВВС Израиля нанесли удар по аэродрому Тифор сирийской базы Эт-Тияс в Хомсе. Сообщалось, что три ракеты долетели до цели, еще пять были сбиты. Удар был нанесен по иранским военным. В Сети появились снимки с последствиями удара.