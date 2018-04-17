Госдуме предложили ввести запрет рекламы лекарств на телевидении

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, а также сенаторы Игорь Каграманян и Сергей Лисовский внесли в Госдуму поправки, запрещающие рекламу лекарств на телевидении, сообщает пресс-служба Верхней палаты российского парламеента.

Как передает РИА «Новости», в пояснительной записке отмечается, что в России уже существуют ограничения на рекламу лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам, а также содержащих наркотические или психотропные вещества.

При этом авторы поправок полагают, что существующие запреты недостаточны, поскольку «мотивация рекламодателя, как правило, далеко от заботы о здоровье пациентов», а «компании заинтересованы в рекламе в телепрограммах вновь разработанных дорогостоящих лекарственных средств».

Отмечается, что часто такая реклама заменяет для пациента врача, стимулируя самолечение. Рекомендуемые в рекламе препараты, как отмечают авторы законодательной инициативы, не учитывают индивидуальные особенности здоровья пациентов, показания и противопоказания для конкретных потребителей, и в результате прием нерекомендованных препаратов может привести к побочным эффектам.

Авторы инициативы подчеркивают, что «иностранные фармацевтические компании могут быть прямо заинтересованы в расширении рекламных бюджетов вне зависимости от пользы для пациентов, поскольку налоговое законодательство позволяет вычитать расходы на рекламу из налогооблагаемой базы».

Напомним, в марте 2016 года марте Министерство связи и массовых коммуникаций выступило за возвращение в СМИ рекламы алкоголя, биологически активных добавок (БАД) и лекарств. В 2015 году президент России Владимир Путин призвал выработать правила рекламы лекарств.