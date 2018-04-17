Россиянам не понравились ремейки советских фильмов

Больше половины (58%) россиян негативно оценивают современные ремейки на шедевры советского кинематографа, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«58% россиян, смотревших те или иные вариации на тему советской киноклассики, в большинстве случаев остались недовольны (среди 45-59-летних – 63%), понравилось – 35% (среди 18-24-летних – 46%)», – передает ТАСС сообщение ВЦИОМ.

При этом 72% опрошенных видели такие киноленты, а самыми известными на сегодня являются «Ирония судьбы. Продолжение», «Служебный роман. Наше время» и «Тихий Дон».

По данным социологов, за мультремейки высказались 52% россиян, противоположного мнения придерживаются 43%.

По данным опроса, лучшим отечественным фильмом, вышедшим в прокат за последний год, россияне назвали фильм «Движение вверх» Антона Мегердичева, второе место занял фильм Олега Трофима «Лед», третье место делят сказка «Последний богатырь» и фильм о легендарном советском хоккеисте Валерии Харламове «Легенда №17».

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 14-15 апреля методом телефонного интервью. Объем выборки 2 тыс. человек, максимальный размер ошибки не превышает 2,2%.

Напомним, 18 февраля 2018 года сообщалось, что кинокартина «Движение вверх» Антона Мегердичева в воскресенье заработала в России 6,48 млн рублей, преодолев рубеж по сборам в 3 млрд рублей. Из общей суммы 2 млрд 920 млн рублей, или 97,4%, спортивная драма заработала в России. Еще 44,8 млн рублей заработано в Белоруссии и 32,1 млн рублей в Казахстане.