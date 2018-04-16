Акции «Яндекса» и «Лукойла» в США подорожали на фоне решения Трампа по санкциям

На фоне сообщений в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп отложил новые санкции против России, бумаги ряда российских компаний выросли в цене на Нью-Йоркской фондовой бирже, свидетельствуют данные торгов.

Бумаги «Яндекса» росли на 2,7%, «Лукойла» – на 1,3%, VEON – на 2,2%, передает «Прайм».