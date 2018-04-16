В Госдуме назвали сроки рассмотрения законопроекта об ответных санкциях против США

Законопроект о контрсанкциях России в отношении США будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 15 мая, сообщил первый зампред комитета по экономической политике и промышленности Владимир Гутенев.

«Первое чтение – 15 мая», – передает его слова ТАСС.

Решение на этот счет было принято Советом Думы на внеочередном заседании в понедельник.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о законопроекте о контрсанкциях в отношении США. При этом политолог Федор Лукьянов предостерег от шагов, которые могут ударить по России.