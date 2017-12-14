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16 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 11:18  |  vz.ru
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Восхождение Ходорковского стало наиболее яркой страницей беспредела 90-х

Государство должно было заработать на приватизации нефтянки, но в итоге еще и приплачивало олигархамФото: Машков Юрий/ТАСС
Ровно 25 лет назад была создана нефтяная компания «ЮКОС». Всего за несколько лет ее владелец Михаил Ходорковский стал самым богатым человеком России. Дальнейшее общеизвестно и не стоит внимания. Однако о том, как именно появился на свет его нефтяной гигант, необходимо помнить. В первую очередь для того, чтобы столь позорные события нашей истории никогда не повторились. Подробности...
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Контрсанкциям России нужно избежать бумеранга

Прекращение поставок в США ракетных двигателей РД-180 станет потерей для РоссииФото: nasa.gov
«Надо понимать, что никакой симметрии в экономике, к сожалению, быть не может. По поводу ответов российской стороне надо фантазировать в других сферах», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. По его мнению, к законопроекту о контрсанкциях пока стоит относиться как к рамочному: надо действовать прагматично, избегать шагов, которые в результате прилетят бумерангом обратно. Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Результаты атаки на Сирию должны заставить Трампа задуматься

В США теперь могут сколько угодно надувать щеки, но практически нулевой результат атаки на Сирию в какой-то момент дойдет и до ТрампаФото: Yang Chenglin/Zuma/Global Look Press
Удар американской коалиции по целям в Сирии превратился в фарс, который теперь станет очередным мифом западной пропаганды. Американская сторона говорит об успешном поражении целей – да только дело в том, что этих целей попросту никогда не существовало. С военной точки зрения это даже больший провал, чем могли мечтать самые отъявленные противники американского оружия. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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«Отложенный ответный ход» Москвы вызывает беспокойство не только в США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Захочет ли нарастившее мускулы право-популистское движение идти на дно вместе с адептами «моральных бомбардировок» и с самим Дональдом Трампом, если он ради демонстрации «крутизны» откажется от предвыборных обещаний? Подробности...

Что нового сказал Сергей Лавров о «деле Скрипалей»

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
По традициям СВОП общение конфиденциально, его содержание не разглашается. Однако краткая информация о «деле Скрипалей» была оглашена. Суммирую ответы профессионалов, думаю, что они могут представлять интерес. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Трамп нанес по Сирии «новый», «умный», «красивый» удар

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Удар нанесен с пятницы на субботу, чтобы не было паники на рынках. Все успокаивают друг друга: «не туда ударили», «сбили столько-то». А факт остается: удар ракетами трех стран был нанесен, и мы должны дать ответ. Вопрос: какой? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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      НАТО провело учения вблизи российских границ

      В Латвии недалеко от города Даугавпилса прошли совместные учения итальянских и местных военных в рамках программы Enhanced Forward Presence, которая заключается в размещении НАТО своих контингентов по линии соприкосновения с Россией
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          Контрсанкциям России нужно избежать бумеранга

          Прекращение поставок в США ракетных двигателей РД-180 станет потерей для России   16 апреля 2018, 11:02
          Фото: nasa.gov
          Текст: Юрий Зайнашев

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          «Надо понимать, что никакой симметрии в экономике, к сожалению, быть не может. По поводу ответов российской стороне надо фантазировать в других сферах», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. По его мнению, к законопроекту о контрсанкциях пока стоит относиться как к рамочному: надо действовать прагматично, избегать шагов, которые в результате прилетят бумерангом обратно.

          В минувшие выходные в Подмосковье собрался на свою 26-я ассамблею Совет по внешней и оборонной политике (СВОП) – форум российских политологов. Разумеется, главным в повестке дня оказался вопрос об итогах воздушной атаки западной коалиции на Сирию, которая произошла в ночь на субботу.

          Так, глава МИДа Сергей Лавров, выступая на ассамблее, назвал действия США и их союзников в Сирии неприемлемыми и неправомерными.

          О том, как изменится после субботнего нападения расклад сил на Ближнем Востоке и в отношениях Москвы и Вашингтона, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), научный директор Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

          ВЗГЛЯД: Федор Александрович, сразу после бомбардировок Сирии в нашем Генштабе дали понять, что Дамаск теперь получит-таки зенитные комплексы С-300. До сих пор, как сказал генерал Рудской, из уважения к просьбам «западных партнеров» от таких поставок воздерживались. Понятно, что такие поставки сильно не понравятся соседнему Израилю. И весь вопрос еще замешан на теме Ирана...

          Федор Лукьянов: Да, и Россия продолжает сложнейшую эквилибристику на Ближнем Востоке в попытках укрепить возможности Сирии. При этом в Москве учитывают тот факт, что у Израиля есть вполне законные интересы своей безопасности. Движение «Хезболла» никуда не делось, оно активно действует в Сирии, оно связано с Тегераном.

          (автор: Антон Новодережкин/ТАСС)
          Федор Лукьянов (автор: Антон Новодережкин/ТАСС)

          Эти договоренности, это взаимопонимание России и Израиля формализованы быть не могут. Есть вещи, которые Израиль не потерпит, поэтому от них надо воздерживаться. А есть вещи, с которыми Израилю придется смириться. Очень тонкий момент. Пока Москве удается сохранить весьма продвинутые отношения и с Ираном, и с Израилем.

          ВЗГЛЯД: Повышается ли теперь вероятность удара и по Ирану, раз уж Трамп оказался таким воинственным?

          Ф.Л.: До 12 мая Трамп обещал принять решение, сохранять ли «ядерную сделку» с Ираном. Риторика и Трампа, и Болтона свидетельствует о том, что, видимо, сделку сломают. Значит, будут опять вводиться самые разные санкции. Опять будет политическая демонизация, попытка организовать единый фронт в регионе, союзников подтянуть.

          Что касается войны, то это совсем другой коленкор. Иран – не Сирия, это держава достаточно сильная, авиаударами там вопрос не решается. Сухопутное вторжение? В Ираке и в других странах американцы уже научились, что ни в коем случае.

          Несколько дней назад я вернулся из Ирана. У тамошних руководителей очень любопытные выводы. Они считают так: готовься Трамп действительно к военному удару, Макмастера не заменили бы на Болтона. Для серьезной войны больше подходит как раз генерал Макмастер. А Болтон – это не про войну. Это про сдерживание, давление, риторику.

          Но к риторике Тегеран привык, это их давно уже не трогает. А вот угроза санкций их, конечно, напрягает, ведь для избавления от них многое было сделано. 

          ВЗГЛЯД: А как бы вы оценили роль Франции в нападении на Сирию? Поступали противоречивые данные. Париж заявил о своем участии, наш Генштаб утверждает, что французов никто не видел. Может такое быть, что они заявили об участии, но не участвовали?

          Ф.Л.: Не знаю, что там было на самом деле, но у Макрона своя эквилибристика. Он не хочет вляпаться в проблемы на Ближнем Востоке, при этом проявляет лояльность к большому парню в Вашингтоне, с которым у него сложились хорошие личные отношения, в отличие от той же Меркель. И при этом Макрон не хочет отрезать себе все мосты с Россией. Заявить об участии и не участвовать – это вполне в таком духе.  Следить за каждым телодвижением не обязательно. Они будут калейдоскопически меняться.  

          Понятно, что союзники с военной точки зрения американцам не нужны. Им даже проще будет. Но политически – чем больше стран, тем эффективнее это работает как пиар.

          ВЗГЛЯД: По совпадению в канун удара по Сирии в нашей Госдуме появился законопроект об ответных мерах против Америки. Многие восприняли поначалу предложенные контрсанкции как перебор. Но теперь, после удара по Сирии, эмоциональный фон изменился. У законопроекта повысились шансы?

          Ф.Л.: Это разные направления. Закон готовился не как ответ на ракетный удар по Сирии, а как ответ на экономические санкции, введенные неделю назад. Как у нас на заседании СВОПа объяснял депутат Госдумы политолог Константин Затулин, это запросная позиция. Попытка собрать все, что можно, все способы ответа, которых у нас не очень много.

          Понятно, что в плане экономики мы с США находимся в совершенно неравновесном положении. Инвентаризация возможностей осуществлена.

          Это как бы приглашение к серьезному разговору. Состоится ли такой разговор? Сильно сомневаюсь.

          Да, действительно, если эти меры применят, то появятся пострадавшие. Это наши производители. Прежде всего, есть тонкий вопрос с поставками титана, с космическими запусками, с ядерным топливом. Для России это потери. Но это не станет критической массой. Для Америки это тоже будет проблема, но, в общем, наверное, она решается.

          В случае угрозы реальной торговой войны с Китаем у Пекина внутри Америки появится мощнейшая пятая колонна, которая будет кричать: «Вы что, с ума сошли? Что вы делаете?!» В нашем случае эта «пятая колонка» скромная, но тем не менее. 

          Я бы к этому законопроекту пока что относился как к рамочному. Сами американцы, между прочим, всегда делают исключение из правил, если им это выгодно. Их не смущает отступление от принципов.

          Нам тоже надо действовать прагматично, избегать шагов, которые в результате прилетят бумерангом обратно. Надо понимать, что никакой симметрии в экономике, к сожалению, быть не может. По поводу ответов российской стороне надо фантазировать в других сферах.


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