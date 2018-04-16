В Сочи свадьба для танцев перекрыла федеральную трассу

Около десятка автомобилей из состава свадебного кортежа перегородили федеральную трассу М-4 «Дон», чтобы дать возможность жениху и гостям потанцевать на загруженной проезжей части; видеозапись происшествия опубликована в интернете, полиция проводит проверку.

В описании к видео уточняется, что торжественное событие произошло в пятницу, 13 апреля. Запись появилась в Сети два дня спустя.

Пока участники торжественного события развлекались на перекрестке в сочинском Дагомысе, на трассе образовалась внушительная пробка.

На кадрах видно, как два водителя перекрывают трассу недалеко от пешеходного перехода, а их товарищи организуют коридор для черного Mercedes-Benz, вынуждая остановиться других автовладельцев.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, полиция проводит проверку по факту появления видео.