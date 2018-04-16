В беспорядках в американской тюрьме погибли семь заключенных

Семь заключенных погибли в ходе беспорядков в тюрьме Lee Correctional штата Южная Каролина.

Столкновения начались в 19.15 в воскресенье по местному времени. В 2.15 порядок в тюрьме удалось восстановить, сообщает департамент исправительных наказаний Южной Каролины в своем Twitter.

Погибли семь заключенных, еще 17 заключенным, пострадавших в столкновениях с надзирателями, требуется медпомощь.

На месте, кроме полиции, работали сотрудники пожарной службы и несколько нарядов скорой помощи.