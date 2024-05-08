  • Новость часа«Кинжалы» поразили объекты энергетики и ВПК Украины
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    Запрет экспорта бензина стал опасен
    Лукьянов спрогнозировал итог переговоров Путина и Пашиняна в Москве
    Рар объяснил проект декларации НАТО об отказе от ввода войск на Украину
    Лавров: Потомки Наполеона и Гитлера хотят разрушить Россию
    Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области и Новокалиново в ДНР
    Путин не поздравил Украину и страны Прибалтики с 79-й годовщиной Победы
    Украина ударила ракетами ATACMS по Луганску
    Кремль осудил петицию на сайте Зеленского о вводе войск НАТО на Украину
    В Совфеде сказали, что ждет литовских военных на Украине
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    17 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Молдавия при Санду косплеит Прибалтику

    Даже в проплаченном материале президент Молдавии Майя Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. И такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...

    6 комментариев
    8 мая 2024, 14:49 • Новости дня

    Си Цзиньпин назвал отношения с Сербией эталоном связей Китая с Европой

    Tекст: Александра Юдина

    Отношения Пекина и Белграда стали эталоном связей между Китаем и европейскими странами, заявил Центральному телевидению Китая председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

    По его словам, содержание двусторонних связей двух стран еще сильнее обогатилось, и продолжило расширяться с 2016 года, и стало классическим образцом для дружественных межгосударственных отношений, передает ТАСС.

    Си Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает Сербию в защите ее суверенитета по проблеме Косова – в защите ее независимости, а также в следовании тому пути развития, который подходит ее национальным условиям.

    Председатель КНР добавил, что с 1 июля в силу вступает соглашение о свободной торговле между КНР и Сербией.

    Накануне президент Сербии Александр Вучич в аэропорту Белграда встретил китайского лидера Си Цзиньпина, который прибыл в Сербию с первым за последние восемь лет визитом.

    Ранее Си Цзиньпин заявил, что Пекин всегда будет помнить атаку авиации НАТО на китайское посольство в Белграде в 1999 году.

    7 мая 2024, 21:11 • Новости дня
    Французский политик рассказал об униженном Си Цзиньпином Макроне

    Филиппо: Си Цзиньпин унизил Макрона на встрече в Париже

    Французский политик рассказал об униженном Си Цзиньпином Макроне
    @ Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в унизительном положении в ходе трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Си Цзиньпин игнорировал французского президента, отдавая предпочтение общению с фон дер Ляйен, написал Филиппо на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает «Московский комсомолец».

    Макрон «продемонстрировал свое подчиненное положение», пригласив главу ЕК на встречу, и этот «дух подчинения» наносит ущерб интересам Парижа, считает политик.

    Ранее китаист Алексей Маслов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил итоги визита Си Цзиньпина к Макрону.

    Коментарии (9)
    8 мая 2024, 08:48 • Новости дня
    В НАТО подготовили решение относительно ввода войск на Украину

    CDS: НАТО может провозгласить на саммите отказ от ввода войск на Украину

    В НАТО подготовили решение относительно ввода войск на Украину
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    НАТО может отказаться от прямого военного вмешательства в конфликт на Украине, сообщает Corriere della Sera со ссылкой на проект декларации, которая будет обсуждаться на саммите альянса 9-11 июля в Вашингтоне.

    «Никаких сапог на земле» – одна из ключевых фраз проекта, передает РИА «Новости» сообщение издания.

    Также на саммите планируется передать председательство в Контактной группе по обороне Украины от министра обороны США к штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

    Стратегия США в украинском конфликте останется прежней, однако западные лидеры готовы к смене курса, говорится в публикации итальянского издания.

    Ранее Министерство иностранных дел России выразило крайнюю обеспокоенность заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину французских и других контингентов НАТО.

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    7 мая 2024, 21:02 • Новости дня
    В США назвали причины потери ВСУ больших территорий

    В США рассказали, почему ВСУ теряют много территорий

    В США назвали причины потери ВСУ больших территорий
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военнослужащие ВСУ часто убегают с поля боя или сдаются в плен ВС России, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

    Также он сообщил, что в рядах ВСУ много раненых, которые не могут покинуть поле боя. В таком случае, по мнению Макгрегора, им приходится сдаваться в плен, чтобы получить медицинскую помощь, пишет «Московский комсомолец».

    Макгрегор предположил, что в дальнейшем пленных будет еще больше.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как после удара по своим позициям его приняли за мертвого.

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    8 мая 2024, 00:55 • Новости дня
    Удар по Луганску нанесен ракетами ATACMS

    Украина нанесла удар по нефтебазе в Луганске ракетами ATACMS

    Удар по Луганску нанесен ракетами ATACMS
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска использовали, предположительно, американские ракеты ATACMS для удара по нефтебазе в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Пасечник заявил в Telegram, что Украина «компенсирует обстрелами гражданских объектов» свое «поражение на всех фронтах».

    Он рассказал, что в результате удара, по предварительной информации, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы. Также Пасечник сообщил, что на место обстрела направлены бригады скорой помощи. Отмечается, что пожар мешает оказывать первую помощь пострадавшим.

    Повреждения получили ЛЭП, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Пасечник рассказал, что «горит газопровод высокого давления», все луганские подразделения МЧС привлечены к борьбе с огнем.

    Напомним, ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске. Пасечник указывал, что нефтебаза находится в черте города, необходимо «защитить мирных жителей и их дома от огня».

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    8 мая 2024, 00:14 • Новости дня
    Тарасова поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине

    Тарасова призвала «забыть про свои мелкие обиды» и поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине

    Тарасова поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила за «олимпийское перемирие» в украинском конфликте.

    Оценивая предложение объявить перемирие на время Олимпиады, Тарасова заявила, что на это надо идти всегда. По ее словам, когда происходят «такие крупные события, как Олимпийские игры», следует «забыть про свои мелкие обиды», пишет «Московский комсомолец».

    Тарасова подчеркнула, что выступает не только за «олимпийское перемирие» на Украине, но и за то, чтобы все жили в любви. Она признала, что «многие посчитают это перемирие лицемерием». « Но я – не многие », – сказала Тарасова.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон захотел предложить России объявить режим прекращения огня на Украине на время ОИ. Посол России во Франции Алексей Мешков сообщил, что Москва и Париж не обсуждают эту идею.

    Отметим, что в январе 2023 года российская сторона объявила рождественское прекращение огня, но ВСУ продолжили обстрелы. Тогда глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель говорил, что перемирие является попыткой России выиграть время на перегруппировку сил.

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    7 мая 2024, 19:18 • Новости дня
    Названа дата встреч кандидата на пост премьера с фракциями Госдумы

    В Госдуме анонсировали встречи парламентских фракций с кандидатом на пост премьера

    Названа дата встреч кандидата на пост премьера с фракциями Госдумы
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Думские фракции встретятся с кандидатом на пост премьер-министра России 10 мая.

    С кандидатом встретятся депутаты всех фракций, встречу уже подтвердили «Справедливая Россия – за правду», «Новые люди», КПРФ, передает ТАСС.

    Напомним, правительство России сложило полномочия в день инаугурации президента.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин может внести в Госдуму кандидатуру нового председателя российского правительства уже во вторник, 7 мая.

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    7 мая 2024, 20:26 • Новости дня
    Эксперты оценили данные о срыве покушения на Зеленского

    Украинский политолог Скачко раскритиковал версию СБУ о покушении на Зеленского

    Эксперты оценили данные о срыве покушения на Зеленского
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Заявление СБУ о том, что ФСБ якобы планировала покушение на Владимира Зеленского, выглядит сомнительным. Речь идет скорее о спонтанном шаге украинских офицеров, которые хотят спасти страну, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее СБУ разоблачила на Украине «сеть агентов ФСБ», а также задержала двух полковников управления госохраны, которых обвиняют в попытке покушения на Зеленского.

    «В окружении Зеленского поняли, что пока он у власти, никакого перемирия и спасения Украины от депопуляции не будет. Это в духе заговоров против Гитлера в последний период его правления», – считает украинский политолог Владимир Скачко. По его словам, действия украинских офицеров могли быть спонтанным шагом.

    Эксперт не исключил пиар-акции, рассчитанной на то, чтобы «поднять акции Зеленского внутри Украины». «Возможно, подконтрольные Банковой СМИ попытаются снять с офиса Зеленского обвинения в терроризме и перебросить их на Россию, мол, Москва нарушает собственное обещание, данное еще бывшему премьер-министру Израиля Нафтали Беннету не трогать Зеленского», – добавляет Скачко.

    «В целом Зеленского охраняет не только собственная охрана, но и представители британской разведки MI6, поэтому вопрос с его безопасностью не стоит так резко. Если только, конечно, эти офицеры не были смертниками», – добавляет Дмитрий Офицеров-Бельский, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай».

    По его словам, в украинском обществе накапливается понимание того, что «мы боремся за что-то не то». Все большее неприятие вызывают уличные облавы на людей с целью отправки в горнило боевых действий. «Окружение Зеленского – тоже часть украинского общества. Страна уже находится в состоянии катастрофы, экономика отсутствует», – подчеркивает спикер.

    Во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины. Они якобы готовили покушение на Зеленского. По данным украинских СМИ, среди задержанных оказался начальник департамента управления госохраны Андрей Гук, которого обвиняют в сборе данных по охраняемым лицам.

    Как пишет украинское издание «Страна», Гука задержали в Конча-Заспе, «где у него частный дом площадью более 500 квадратных метров». «При обыске нашли оружие, которое якобы пропало в УГО еще 24 февраля 2022 года. Также нашли доказательства работы со спецслужбами РФ. Кроме этого, были изъяты взрывные устройства. Второго полковника (имя не указывается) Деркача задержали в Сумской области, куда он выехал на Пасху», – говорится в публикации.

    По версии СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками, в том числе главой спецслужбы Василием Малюком и руководителем Главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Фигурантам предъявлены обвинения в госизмене и подготовке теракта. Им грозит пожизненное лишение свободы.

    При этом в украинской экспертной среде сомневаются в том, что за попытками покушения на Зеленского стоит ФСБ и другие российские спецслужбы. Как пишет политолог Константин Бондаренко, «иногда лидер государства перестает соответствовать интересам общества». Он привел в пример ситуацию в фашистской Германии и заговоры высшего военного руководства против Адольфа Гитлера.

      «Клаус фон Штауфенберг в 1944-м не был агентом НКВД и не работал на Россию – как и Людвиг Бек, Вильгельм Канарис и прочие посвященные в заговор. Просто они считали политику руководства Германии тупиковой и действовали как патриоты», – напомнил политолог.

      «Ни на что не намекаю, но считаю, что каждое неудавшееся покушение – это повод для несостоявшейся жертвы задуматься: а не стоит ли пересмотреть свои прежние позиции? Ведь хуже всего – это когда лидер достал свой собственный народ», – пишет Бондаренко в своем Telegram-канале.

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    7 мая 2024, 15:48 • Новости дня
    В МИД назвали условие ответного удара по военным объектам Британии

    Захарова: Россия может ударить по военным объектам Британии в случае реализации угроз Лондона

    В МИД назвали условие ответного удара по военным объектам Британии
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в случае реализации угроз Лондона об ударах Киева британским оружием по территории России оставляет за собой право на удар по британским объектам на Украине и за ее пределами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова объяснила, что Россия оставляет за собой право отвечать соответствующим образом, то есть использовать в качестве цели британские объекты, как на Украине, так и на другой территории, передает ТАСС.

    Она назвала слова об ударах по России министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона «чем-то абсолютно безумным», и алогичным, поскольку Британия заявляла до этого абсолютно противоположное.

    Ранее в МИД России предупредили посла Великобритании в Москве Найджела Кейси, что ответом на удары Киева британским оружием по России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами.

    Во время посещения Киева Дэвид Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России.

    Россия начала подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил ВМФ. Решение принято на фоне риторики европейских лидеров о возможном вводе сухопутных войск стран НАТО на Украину и применении дальнобойного оружия для ударов по России.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, остудит ли это пыл западных политиков.

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    8 мая 2024, 10:10 • Новости дня
    Нарышкин сообщил детали расследования теракта в «Крокусе»

    СВР: Идет поиск причастных к теракту в «Крокусе» за рубежом

    Нарышкин сообщил детали расследования теракта в «Крокусе»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Ведется расследование для выявления причастных к организации теракта в «Крокус сити холле», которые находятся за рубежом, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    Слова Нарышкина передает РИА «Новости».

    Ранее и. о. директора ФСБ Александр Бортников заявил, что основной организатор теракта в «Крокус сити холле» находится за границей.

    Напомним, в результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек.

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    8 мая 2024, 06:25 • Новости дня
    США раскритиковали решение России провести ядерные учения

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх назвала безответственным решение России провести ядерные учения

    США раскритиковали решение России провести ядерные учения
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение России провести учения, в рамках которых планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия, является «совершенно безответственным», заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    При этом Сингх признала, что нет признаков намерения Москвы использовать ядерное оружие. США не считают нужным менять размещение своих ядерных сил, передает ТАСС.

    Напомним, Генштаб России начал готовиться к проведению учений, в рамках которых планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.


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    7 мая 2024, 17:29 • Новости дня
    Производитель рассказал об электромотоцикле Aurus Merlon
    Производитель рассказал об электромотоцикле Aurus Merlon
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Появившийся на инаугурации президента Владимира Путина электромотоцикл Aurus Merlon может ехать со скоростью до 240 километров в час, имеет большой запас хода и может эксплуатироваться при температуре до минус 25 градусов, заявляют его разработчики.

    Разработка Aurus Merlon началась в 2019 году по поручению Минпромторга, основное назначение модели – круглогодичное сопровождение кортежа первых лиц государств и дипломатических миссий, говорится на сайте разработчика мотоцикла – научного инжинирингового  центра НАМИ.

    Пиковая мощность мотоцикла составляет 140 кВт, максимальный крутящий момент – 350 Нм. Он может разгоняться более чем до 240 км/ч, время разгона до 100 километров в час составляет 4 секунды. Имеет запас хода 200 км, емкость батареи – 21 кВт. ч.

    Ехать без подзарядки машина может до 200 километров. Эта модель может эксплуатироваться при температурах до минус 25 градусов, способна ездить по скользкой поверхности с высокой скоростью и может использоваться с боковым прицепом – коляской.

    Помимо подогрева рукояток руля и сидения, многофункциональной сенсорной приборной панели, системы обеспечения безопасного движения (ABS), функции быстрой зарядки, энергоемкой подвески с возможностью регулировки, мотоцикл оснащен светодиодной оптикой, бесключевым доступом, электроприводом ветрового стекла, возможностью движения задним ходом, беспроблемной ременной передачей, интегрированными в корпус дугами безопасности.

    Aurus Merlon спроектировали в государственном научном центре НАМИ, там же производится большая часть деталей и компонентов мотоцикла. Прототип электромотоцикла представили широкой публике на международной промышленной выставки «Иннопром-2022». А впервые эти электромотоциклы были использованы в кортеже президента в ходе инаугурации Владимира Путина. Сам глава государства отправился на мероприятие на обновленном Aurus.

    Сейчас рассматривается и прорабатывается возможность коммерческой версии момоциклов Aurus Merlon.

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    7 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    Пашинян пригрозил заблокировать российские телеканалы
    Пашинян пригрозил заблокировать российские телеканалы
    @ Stepan Poghosyan/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские телеканалы будут отключены, если Москва не выполнит «требования» армянских властей.

    Пашинян на пресс-конференции в Ереване заявил, что армянская сторона не требует от российских каналов «сверхъестественного». Договор, по его словам, предусматривает «уважение к Армении и ее интересам», передает РИА «Новости».

    Власти республики, подчеркнул он, «готовы просить семь раз, потом семь потребовать», однако после этого телеканалы должны быть отключены. При этом Пашинян не уточнил, о выполнении каких именно требований к российским телеканалам идет речь.

    В середине апреля министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян заявил, что целью властей является не запрет, а пересмотр межправительственного соглашения с Россией о вещании телеканалов.

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    7 мая 2024, 20:35 • Новости дня
    Немцы потребовали госрегулирования цен на донер-кебаб
    Немцы потребовали госрегулирования цен на донер-кебаб
    @ Arnulf Hettrich/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Жители Германии, обеспокоенные ростом цен на один из самых любимых популярных продуктов питания, призывают власти просубсидировать бизнес по приготовлению кебабов.

    Подорожание донеров стало настолько актуальной темой, что канцлер Олаф Шольц даже разместил в социальных сетях объяснение причин этого явления. По его словам, рост цен связан с увеличением зарплат и затрат на электроэнергию, пишет The Guardian.

    В сети уже появился термин «донерфляция», отражающий обеспокоенность людей ростом цен на кебаб. После этого крайне левая партия Die Linke выступила с инициативой ограничения максимальной цены на донер. В их документе предлагается установить цену на уровне 4,9 евро для всех и 2,9 евро для молодых людей из малообеспеченных семей.

    Сторонники этой меры утверждают, что она поможет людям с низким доходом справиться с ростом цен. Противники же опасаются, что введение субсидий может привести к росту инфляции.

    Ожидается, что тема донерфляции станет одной из главных в предстоящей предвыборной кампании в Германии.


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    7 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    ФСБ: Главный организатор теракта в «Крокусе» находится за границей

    В ФСБ заявили, что главный организатор теракта в «Крокусе» находится за границей

    ФСБ: Главный организатор теракта в «Крокусе» находится за границей
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    Основной организатор теракта в «Крокус Сити Холле» находится за границей, заявил и. о. директора ФСБ Александр Бортников.

    По его словам, в данный момент устанавливается заказчик теракта, есть и основной организатор, который находится за границей, передает «Интерфакс».

    Бортников отметил, что в ходе следствия идут необходимые процедуры, службе нужно делать все, чтобы «дотянуться» до заказчика.

    Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

    По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен радикальными исламистами. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта шло через многочисленные финансовые организации с использованием криптовалюты.

    Коментарии (5)
    8 мая 2024, 11:58 • Новости дня
    Лукьянов спрогнозировал итог переговоров Путина и Пашиняна в Москве

    Лукьянов: Встреча Путина и Пашиняна не приведет к развороту политики Армении

    Лукьянов спрогнозировал итог переговоров Путина и Пашиняна в Москве
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В отношениях Армении и России сложилась парадоксальная ситуация: официально страны остаются союзниками, но курс Еревана свидетельствует об обратных намерениях. Переговоры Путина и Пашиняна будут способствовать прояснению позиций сторон, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. В среду президент России соберет саммит ЕАЭС и проведет отдельную встречу с армянским премьером.

    «Евразийский экономический союз сталкивается с военно-экономическими последствиями и находится под сильным давлением того кризиса, который продолжается в связи с развязанной Западом санкционной кампанией против России», – говорит Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

    «На этом фоне позиции участников ЕАЭС понятны: для Москвы в приоритете сохранение интеграционных форматов и направлений развития. Другим этот аспект также важен, но не стоит забывать про тех, кто опасается вторичных санкций со стороны США», – уточнил он. По мнению собеседника, лидеры стран – участниц международной организации будут продолжать придерживаться политики «лавирования».

    Лукьянов считает, что наибольшее внимание будет приковано к Николу Пашиняну. «Он, как и другие официальные лица Еревана, стал редким гостем мероприятий, организованных по российской линии. Этот саммит стал исключением. Более того, премьер Армении будет председательствовать на заседании», – указал политолог.

    Также стоит следить за двусторонними переговорами Пашиняна и Путина. Дело в том, что в отношениях Армении и России сложилась довольно парадоксальная ситуация, заметил спикер. «Официально все остается как прежде – мы союзники и партнеры по интеграционному блоку. При этом курс, который открыто и демонстративно в последнее время проводит официальный Ереван, ровно противоположный», – детализировал Лукьянов. Он сомневается, что встреча приведет к развороту политики Армении. «Но, возможно, сторонам удастся прояснить позиции», – добавил собеседник.

    Кроме того, Лукьянов обратил внимание, что в заседании Высшего совета в расширенном составе будут принимать участие главы государств-наблюдателей – Узбекистана и Кубы. Присутствие Мигеля Диас-Канеля на саммите он называет «символическим жестом». При этом, как считает политолог, говорить об углублении отношений пока трудно. «Куба слишком далеко и находится в другой реальности», – уточнил спикер.

    Если говорить об Узбекистане, то переговоры о вступлении Ташкента в ЕАЭС идут давно, напомнил политолог. «Ташкент признает выгоды, но оглядывается на издержки. То, что Мирзиеев будет участвовать в юбилейном заседании, – хороший знак, но не стоит ожидать шагов по сближению. Полагаю, что пока все останется как есть», – отметил Лукьянов.  

    В среду в Москве состоится юбилейный саммит Высшего Евразийского экономического совета, приуроченный к 10-летию со дня подписания Договора о ЕАЭС. Предстоящее мероприятие – знаковое сразу по нескольким причинам. Для Владимира Путина это будет первая международная встреча в рамках нового, пятого президентского срока. Церемония инаугурации, ознаменовавшая вступление в должность, состоялась накануне.

    Символизм есть и в том, что в преддверии Дня Победы в Москве собираются лидеры из стран бывшего Советского Союза – почти 80 лет назад их народы совместно победили фашизм. Как ожидается, 9 мая они вместе будут присутствовать на параде, передает ТАСС.

    На саммит ЕАЭС приедут президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Председательствовать на заседании будет премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, к встрече лидеров ЕАЭС в расширенном составе также присоединятся главы государств-наблюдателей при Евразийском союзе, а именно Узбекистана и Кубы Шавкат Мирзиеев и Мигель Диас-Канель.

    Планируется, что участники саммита обсудят итоги десятилетней работы ЕАЭС и перспективы дальнейшего укрепления интеграционных процессов. Кроме того, армянская сторона должна предложить место и время проведения очередного саммита ЕврАзЭс. В ходе заседания в расширенном составе будет принят ряд документов, в том числе о начале переговоров по заключению торгового соглашения с Монголией. По итогам саммита пройдет «традиционный дружеский обед» для участников мероприятия.

    Ожидается, что в среду Владимир Путин также проведет личную встречу с Николом Пашиняном. По словам Ушакова, двусторонний контакт будет весьма содержательным и важным, потому что накопилось много вопросов для обсуждения. Он отметил, что в России придают важное значение этой встрече, «которая поможет расставить многие точки над i».

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