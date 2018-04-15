Берлин объяснил, чего ждет от Москвы по вопросу Сирии

Глава МИД ФРГ Хайко Маас разъяснил, что Германия ожидает от России по вопросу Сирии.

Он заявил, что Берлин хочет продолжать диалог с Москвой, так как «без России сирийский конфликт не решить», передает РИА «Новости».

«Мы ожидаем конструктивного вклада от российской стороны, в том числе в сирийском конфликте», – сказал Маас в интервью телеканалу ARD.

Накануне Германия и Франция выступили за новый формат переговоров по Сирии.