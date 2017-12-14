В Домодедово золотые слитки пробили дно самолета

Пассажирский самолет авиакомпании «S7» не смог вылететь из Домодедово в Испанию из-за того, что упавшие при погрузке в лайнер золотые слитки пробили дно грузового отсека.

Самолет должен был лететь в город Аликанте. Пассажиров запустили в салон, однако почти сразу попросили выйти обратно – самолет перевозил в том числе золотые слитки, которые упали и пробили грузовой отсек, сообщает Telegram-канал Mash.

Лайнер заменили, пассажиры уже отправились в Испанию.

В марте сообщалось, что в Якутии грузовой самолет Ан-12 потерял створку люка, из-за чего на взлетную полосу высыпались около 10 тонн перевозимых золота и платины. Позже выяснилось, что речь шла о золотосеребряных слитках.