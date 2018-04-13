Генсек ООН констатировал возвращение холодной войны – с важным отличием от предыдущей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что холодная война вернулась, при этом назвав ее главное отличие от времен геополитического противостояния СССР и США.

«Холодная война» вернулась в полном смысле этого слова, но больше не присутствуют механизмы контроля, которые в прошлом помогали контролировать риск эскалации», – сказал Гутерреш, передает РИА «Новости».

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что нынешние отношения Москвы и Вашингтона хуже, чем во времена холодной войны, однако предложил России остановить гонку вооружений.