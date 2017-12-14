Вера Брежнева упала на концерте в Москве

Во время концерта в Москве Вера Брежнева споткнулась и рухнула рядом со сценой напротив зрителей, сидящих на первом ряду; видео выступления певицы опубликовано в Сети.

Подняться певице помог стоявший неподалеку охранник. Несмотря на падение, Вера Брежнева продолжила петь песню «Близкие люди», сообщает «Комсомольская правда».

Ранее Вера Брежнева устроила танцы на подземной парковке в Лос-Анджелесе.