Командир экипажа МКС поздравил россиян с Днем космонавтики

Космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев с борта МКС поздравили ветеранов, сотрудников ракетно-космической отрасли России и всех жителей страны с Днем космонавтики.

Видео поздравления опубликовал Роскосмос.

«Мы уверены, что совсем скоро человечество выйдет за пределы околоземной орбиты, и мы полетим дальше», – приводит «Интерфакс» слова Шкаплерова, командира экипажа 55-й экспедиции на МКС.