Суд признал СУ-155 банкротом

Арбитражный суд Московской области признал АО «СУ-155» банкротом; процедура банкротства не повлияет на сроки исполнения обязательств перед пострадавшими жителями столицы.

Суд открыл в компании конкурсное производство сроком на шесть месяцев, передает сообщение Москомстройинвеста РИА «Новости».

Подчеркивается, что процедура банкротства девелопера не повлияет на сроки исполнения обязательств перед пострадавшими гражданами в Москве, их исполнение определено «в соответствии с утвержденной дорожной картой». Следовательно, «признание «СУ-155» банкротом их не меняет», приводятся слова главы ведомства Константина Тимофеева.

Напомним, ГК «СУ-155» была объявлена банкротом из-за многочисленных просроченных обязательств перед дольщиками и пайщиками. «Российский капитал» был в декабре 2015 года выбран уполномоченным по организации достройки объектов компании в 14 регионах России. В зоне ответственности банка – 130 жилых объектов «СУ-155», из которых многие уже были введены в эксплуатацию.

Отметим, что компания строила в том числе дома для военных.