Самосвал протаранил девять машин в Москве

Крупная авария с участием самосвала и девяти легковых автомобилей произошла ночью на юго-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«В районе дом №21 по Профсоюзной улице произошло столкновение самосвала и еще девяти автомобилей. В аварии никто не пострадал», –передает сообщение ведомства ТАСС.

В экстренных службах уточнили, что тяжелый самосвал на небольшой скорости въехал в остановившиеся на светофоре легковые машины.

По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением.

Видео инцидента приводит телеграм-канал «112»:

Напомним, в сентябре 2017 года восемь человек погибли в результате автоаварии с участием самосвала в Свердловской области.