Песков объяснил созыв Россией сессии ОЗХО

Россия созывает внеочередную сессию Организации по запрещению химоружия ОЗХО, чтобы получить «хоть какие-либо» данные по делу об отравлении экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Москва намерена «более полно использовать те возможности, которые предоставляются» ОЗХО, так как «в остальном, к сожалению, наша страна лишена возможности получать хоть какие-либо материалы об этом деле» от Британии, передает РИА «Новости».

Он напомнил также, что «Россия хочет беспристрастного и объективного расследования», и подчеркнул, что Москва «категорически не согласна с какими-либо обвинениями в причастности к этому происшествию», в котором «в качестве жертв нападения выступает российская гражданка».

«Все это, конечно, дает основания для активных действий в рамках единственно компетентной международной организации в этом вопросе», – заключил пресс-секретарь президента России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия созывает внеочередную сессию Исполнительного совета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по делу Скрипаля.