Евкуров и Кадыров отреагировали на решение КС России о границе Ингушетии и Чечни

Решение Конституционного суда России по соглашению об административной границе между Чечней и Ингушетией ставит точку в этом вопросе, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Политик не исключил, что в будущем республики будут реализовывать совместные проекты на границе.

«Принимая решение я и [глава Чечни] Рамзан [Кадыров] исходили из проблемных исторических моментов, понимали, что это непросто, будет определенная критика. Я рад, что я обратился в КС РФ и решение принято. Это ставит точку в вопросе. Будем развивать территорию, возможны совместные проекты на границе», – сказал он на медиафоруме в Грозном. Слова Евкурова передает ТАСС.

Кадыров, в свою очередь, заявил, что противники соглашения о границе между Чечней и Ингушетией должны успокоиться после принятия Конституционным судом России решения, подтвердившего законность действия властей республик.

«Поставлена точка, я думаю, провокаторы, которые кричали [на митингах], они поймут и в конце концов зайдут к себе домой. (…) Надо вести здоровый образ жизни – спортзал, а не митинги», – заявил Кадыров, выступая на том же мероприятии.

В четверг Конституционный суд России провозгласил постановление, согласно которому не найдено противоречий Основному закону страны в соглашении об установлении границ между Ингушетией и Чечней, а также в закрепившем его законе.

Адвокат Адвокатской палаты Москвы Даниил Берман заявил газете ВЗГЛЯД, что постановление Конституционного суда России вынесено в соответствии с нормами законодательства, а спорного решения Конституционного суда Ингушетии вообще не должно было быть, так как он не вправе рассматривать данный вопрос.