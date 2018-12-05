Украинских прокуроров пригласили в Крым после объявления в розыск российских пограничников

Украинские прокуроры могут лично приехать в Крым, чтобы объяснить свою позицию по российским пограничникам, объявленным Киевом в розыск после инцидента в Керченском проливе, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Зачем было объявлять их в розыск? Пусть представители Украины приезжают в Крым и лично объяснят свою позицию. Никто ни от кого не прячется. А так украинская прокуратура просто впустую тратит время», – сказал Фикс, передает РИА «Новости».

Он также высоко оценил действия российских пограничников. «Это, действительно, настоящие защитники наших рубежей и защитники нашей родины», – сказал он.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации и были задержаны. 3 декабря задержанным украинским военным было предъявлено обвинение.

В связи с этим генеральная прокуратура Украины объявила в розыск восьмерых граждан России, причастных к аресту украинских моряков в Керченском проливе.