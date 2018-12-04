Экс-сотрудница опубликовала нецензурный ответ владельца известного бренда на просьбу выдать зарплату

Бывшая работница питерского бренда Oh, my Дарья Новак сообщила, что полтора года не может добиться выплаты зарплаты за два месяца работы в размере 100 тыс. рублей, хотя у компании есть деньги на рекламу; вместо денег владелец магазина заявил, что может предложить ей «постучать *** по лбу».

«Летом аж 2017 я вполне себе добросовестно фрилансила на Oh, my. Сергей Ковеленов (создатель бренда) был весьма доволен моим добросовестным фрилансерством. Далее классика жанра: Сергей Ковеленов перестал платить мне зарплату (вроде как просчитался с затратами на открытие магазина) и начал кормить завтраками», – написала она в своем Facebook 27 ноября.

По ее словам, в конце ноября она увидела рекламу фирмы на Facebook и снова решила добиваться оплаты за два отработанных месяца.

3 декабря она опубликовала фото переписки с Ковеленовым. Заканчивается переписка словами создателя бренда: «Единственное, что я могу предложить сейчас – это постучать тебе *** по лбу. Думаю, этот мой ответ тебя удовлетворил».

При этом в комментариях под постом на прошлой неделе Ковеленов опубликовал два сообщения. Во первых, он объяснил, что не платит денег, так как «Oh, my не генерирует прибыль», а долги «можно платить только из прибыли».

«Извини, я не могу отдать деньги тебе, а на рекламу не отдать. Потому что если я не отдам на рекламу сегодня, я не продам завтра, и послезавтра я не выплачу обязательства кому-то еще», – написал он.

Также Сергей Ковеленов заявил, что предоставляет всем скидку в 25% на ассортимент компании по коду DASHENAZP, чтобы все деньги с продаж «отправлять Даше на погашение задолженности». Оскорбительное личное сообщение было прислано уже после этого.

В комментарии порталу «Бумага» Ковеленов пояснил, что «задача – не вернуть долги, наша задача – сделать классный продукт, продолжать работать, получать прибыль и из этой прибыли закрыть задолженность». По его словам, магазин Oh, my не выплатил деньги еще 10–12 сотрудниками, которые уже не работают в компании.