Чукотка предложила Аляске помощь после землетрясения

Руководство Чукотки готово помочь американскому штату Аляска, где объявили федеральный режим чрезвычайной ситуации из-за землетрясения.

30 ноября губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин направил письмо главе штата Аляска Биллу Уокеру, сообщается на сайте правительства Чукотки.

«Правительство Чукотского автономного округа подтверждает свою готовность в любое время оказать помощь и поддержку жителям штата Аляска. От имени правительства Чукотки, жителей округа и себя лично выражаю слова сочувствия людям, пострадавшим в результате землетрясения. Желаем жителям Аляски сил, стойкости и мужества», – написал Копин.

Напомним, на Аляске из-за землетрясения магнитудой 7,2 ввели федеральный режим чрезвычайной ситуации. Был закрыт аэропорт Анкориджа. Росавиация дала распоряжение «оперативно и безотлагательно рассматривать и одобрять запросы иностранных экипажей, находящихся в воздушном пространстве России», на изменение аэропорта назначения.