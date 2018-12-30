В ЕС пожаловались на неготовность ряда стран к жесткому Brexit

Ряд стран – членов Европейского союза начали подготовку к жесткому сценарию выхода Великобритании из состава ЕС, однако не все действительно готовы к такому варианту развития событий, заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

По мнению Мальмстрем, в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения «все было бы разорвано». «Великобритания стала бы третьим государством, и мы вели бы торговлю на основе правил ВТО», – приводит ее слова ТАСС.

Мальмстрем сказала, что торговые переговоры между ЕС и Великобританией начались бы, но на них требуется время. «Таким образом, если британцы введут с первого же дня контроль, мы сделаем то же самое», – сказала она, отметив, что вначале может царить хаос.

Еврокомиссар добавила, что лучшим вариантом стал бы «упорядоченный» выход.

19 декабря Еврокомиссия опубликовала план экстренных мер в случае выхода Великобритании из состава Евросоюза без соглашения.