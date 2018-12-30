На гараж в украинском селе упал метеорит

В высокогорном селе Замагора Иваново-Франковской области в Карпатах на гараж упал метеорит, который спровоцировал пожар, сообщают украинские СМИ.

«Это как вспышка была, как фар свет, я подумал – машина едет вокруг дома. Засветила и затем – удар», – заявил житель села Богдан Генсецкий. По его словам, метеорит упал на гараж, когда он работал на улице возле машины. От звука удара у мужчины заложило уши, сообщает ТСН.

Мужчина сначала предположил, что кто-то подшутил или бросил гранату. Горящий гараж он заметил не сразу.

«Сначала я не мог понять. Я этот огонь потушил – а это (камень) шипит. Я тогда в снег лопатой вынес. Остывало долго, где-то 3-4 часа», – заявил он. В потолке гаража осталась дыра, которую пробил метеорит.

Телеканал сообщает, что упавший камень осмотрели ученые и подтвердили, что это метеорит.

Летом в Липецкой области нашли около пяти килограммов осколков метеорита, упавшего в конце июня.