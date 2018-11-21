Президент США Дональд Трамп заявил, что фальсификация «сговора с Россией» перед выборами 2016 года является «величайшим обманом» в истории американской политики.

«Фальсификация российского сговора – величайший обман в истории американской политики. Единственный сговор русских был с Хиллари (Клинтон) и демократами!» – написал Трамп в своем Twitter.

В начале декабря Трамп призвал закончить «охоту на ведьм» по делу о «российском вмешательстве».

Профессор истории Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн заявил, что США слишком дорого заплатили за затянувшийся «рашагейт».