Песков рассказал о пике активности в графике Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о графике президента России Владимира Путина и пике активности главы российского государства в течение рабочего дня.

По словам Пескова, самая большая активность в рабочем графике президента России Владимира Путина приходится на 18.00-20.00 мск, передает РИА «Новости».

«Как правило, меньше 10 часов рабочий день никто не работает. Это 12-13 часов, все на работе», – сказал Песков, отметив, что такой график, как правило, во всех министерствах, ведомствах, Белом доме.

Ранее Песков рассказал о способности Путина «утоптать» оппонента в споре.