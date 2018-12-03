Песков рассказал о способности Путина «утоптать» оппонента в споре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что с Владимиром Путиным «безумно тяжело» спорить, так как он может моментально «утоптать» аргументами ошибающегося собеседника.

«В плане экспертной подготовки он может дать фору кому угодно. С ним спорить всегда безумно тяжело. Говоря простым языком, он утаптывает собеседника моментально, но делает это абсолютно аргументировано», – передает его слова ТАСС.

Песков также рассказал студентам МГИМО о своей работе. Он отметил, что для отслеживания различных нюансов консультируется с экспертами, в том числе сотрудниками администрации президента. Песков отметил, что весь объем информации в голове держать «не способен ни один человек».

«Кстати, наверное, кроме Путина», – заметил Песков, признавшись, что часто советуется с президентом России по тем или иным вопросам.

У него также спросили, бывает ли, что Путин сердится на Пескова за публичные высказывания, на что тот процитировал самого президента, который в одном из интервью покритиковал своего пресс-секретаря.

«Как человек, который несет пургу, я легко отвечу на Ваш вопрос», – сказал он.

По его мнению, Путин мог бы легко обойтись без пресс-секретаря, так как и так часто общается со СМИ, и с представителями разных сфер общества.

«Он прекрасно сам доводит свои мысли до аудитории», – отметил Песков.

Свою работу он сравнил с работой сапера.

«Самое опасное – исказить слова президента, исказить смысл принятых решений. Как мне кажется, даже из-за обилия пурги я этого не делаю», – сказал Песков.

В марте в интервью американскому телеканалу NBC Путин заявил, что не контролирует слова всех сотрудников своей администрации, в том числе Пескова. «Он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» – заявил тогда Путин.