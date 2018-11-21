Запуск «Союза» эффектно засняли из космоса

Запуск российского «Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС на борту запечатлели из космоса и выложили в социальные сети.

Немецкий космонавт Александр Герст разместил фотографии запуска «Союза», сделанные из космоса, в своем Twitter.

«Поздравляем российское космическое агентство Роскосмос и всех международных партнеров за безупречный запуск «Союза МС-11», – написал Герст в социальной сети.

Также он поздравил трех космонавтов, отправившихся на «Союзе» на МКС.

Напомним, в понедельник новый экипаж МКС отправился на станцию на российском «Союзе». Их выход на орбиту был встречен овациями. Глава НАСА Джим Брайденстайн поблагодарил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина за успешный старт.