Бизнесмен Михальченко осужден за контрабанду алкоголя из Европы

Басманный суд Москвы в пятницу приговорил почти к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима гендиректора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко по делу о контрабанде элитного алкоголя.

«Признать Михальченко виновным и назначить ему наказание в виде четырех лет семи месяцев лишения свободы», – передает РИА «Новости» решение судьи Елены Ленской.

Обвинение просило назначить Михальченко 10 лет колонии строгого режима, его заму Борису Коревскому – девять лет, а предпринимателю Алексею Мищенко – семь. Суд приговорил Коревского к пяти годам колонии общего режима, а Мищенко – к трем годам условно.

По версии следствия, Михальченко является организатором контрабанды дорогих вин и иных элитных алкогольных напитков в 2015 году. Следователь заявлял в суде, что продукция закупалась в магазинах Евросоюза, собиралась в порту Гамбурга и переправлялась в Россию в контейнерах под видом герметика.

Ущерб превысил 18 млн рублей, которые Михальченко, по собственным словам, уже возместил.

Напомним, 30 марта 2016 года генеральному директору холдинговой компании (ХК) «Форум» Дмитрию Михальченко было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции, совершенная организованной группой).