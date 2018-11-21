Свитер с похожим на Путина Санта-Клаусом начали продавать в США

В интернет-магазине Amazon в преддверии Нового года появились свитера с изображением Санта-Клауса, похожего на президента России Владимира Путина.

На свитере Санта с голым торсом сидит верхом на олене. Состав свитера – 100-процентный хлопок, стоимость – от 1,5 до 2 тыс. рублей (21,99-29,99 долларов), пишет Ura.ru.

Покупатели уже сообщили, что им очень нравится этот предмет одежды. Один из них написал в отзывах, что благодаря ему занял второе место на конкурсе свитеров среди 40 человек.

«Как Путин с голым торсом на коне, только лучше. Хит на праздничной вечеринке моей компании!» – сообщил восторженный покупатель.

«Конечно, рисунок делает свитер удачным. Это Санта или Путин – вам решать», – написал другой покупатель, сообщает «Ридус».

Фотография Путина на коне была сделана в Туве. Снимок превратился, без преувеличения, в самое популярное фото президента России в США. Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, как торс Путина сводит американцев с ума.