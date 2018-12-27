Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 3 копейки – до 68,67 рубля, курс евро вырос на 12 копеек, составив 78,12 рубля.

Стоимость нефти опустилась до 54,42 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».