Пассажиров перевезли из Внуково в Домодедово самолетом

Пассажиры рейса «Уральских авиалиний» из Иркутска в Екатеринбург, летевшего через Москву, были доставлены из Внуково, где они приземлились из-за плохих погодных условий, в Домодедово самолетом.

«Экипаж заявил, что самолет заправят, обслужат, мы полетим в Домодедово, а потом в Екатеринбург», – сообщил один из пассажиров в Facebook.

Из одного аэропорта в другой самолет летел 21 минуту. На борту находились пассажиры, которые летели транзитом не только в Екатеринбург, не удалось отправить их в центр Свердловской области напрямую из Внуково, передает РИА «Новости».

Авиакомпания «Уральские авиалинии» не комментирует ситуацию.