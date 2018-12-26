Названа причина нанесения удара Израиля по Сирии

Израильские F-16 нанесли удар по Сирии через несколько часов после того, как в Дамаске совершил посадку самолет иранской авиакомпании, который мог доставить в САР военное оборудование, утверждают израильские СМИ.

Удар нанесен по цели к западу от Дамаска через несколько часов после того, как в аэропорту Дамаска совершил посадку самолет Boeing 747 иранской гражданской авиакомпании Fars Air Qeshm. Израильские СМИ утверждают, что этот самолет мог доставить в Сирию военное оборудование или вооружения, так как ранее гражданские самолеты этой иранской авиакомпании якобы уже осуществляли перевозки военных грузов, сообщает Newsru.co.il.

Также сообщается, что целью могла быть делегация «Хезбаллы», которая прибыла в Дамаск из Бейрута, чтобы на иранском самолете отправиться в Тегеран на похороны умершего 24 декабря иранского высокопоставленного чиновника Хашеми Шахруди.

Накануне стало известно о массированной атаке Израиля по территории Сирии, пострадали трое сирийских военных.

При этом в Минобороны России заявили, что самолеты Израиля при нанесении авиаудара из воздушного пространства Ливана создали прямую угрозу двум пассажирским бортам, один из которых летел в Дамаск, а другой – в Бейрут. В российском МИД отметили, что удар наносился «под прикрытием гражданских самолетов».