Путин высказался о самоизоляции России

Россия не собирается впадать в изоляционизм и строить барьеры для экономического сотрудничества, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.

«Подчеркну, мы не собираемся впадать, конечно, в изоляционизм, об этом с вами тоже неоднократно говорили, строить какие-то барьеры для международного экономического сотрудничества. Понимаем прекрасно, что это само по себе будет сдерживать развитие страны», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он отметил, что поддержка бизнеса в России является одной из важнейших задач на фоне того, что «за политической ширмой происходит устранение соперников и передел рынков».

Президент добавил, что Россия будет поддерживать экспортеров – в первую очередь «в несырьевом секторе – высокотехнологичных областях, сельском хозяйстве».

Путин добавил, что в бизнесе видит «ответственных, деятельных партнеров».

«Общество действительно рассчитывает на вышу сопричастность к достижению прорыва, необходимого для России», – сказал Путин.

В июле российский лидер заявил, что усилия Запада по изоляции России провалились.