Победители конкурса дизайнеров «Молодежки ОНФ» представят работы на Неделе моды в Москве

Лучшие работы молодых модельеров, созданные в рамках конкурса «Дай пять! Дизайнер будущего» молодежного направления Общероссийского народного фронта «Молодежка ОНФ», представят на Неделе моды в Москве весной 2019 года, сообщила постоянный спикер площадок «Молодежки ОНФ», продюсер и режиссер Лина Арифулина.

По ее словам, в конкурсе смогут принять участие девушки в возрасте до 17 лет, передает ТАСС.

«В рамках недели Mercedes-Benz Fashion Week будет показ «Дай пять», где будут представлены модели (созданные участниками конкурса «Дай пять! Дизайнер будущего») на наших звездах – Елене Темниковой, Ольге Бузовой, Полине Гагариной. Девочки (участницы конкурса) будут предлагать свои модели, которые мы будем реализовывать, шить», – сказала Арифулина.

Она отметила, что после показа платья будут проданы с аукциона, а вырученные деньги будут направлены на помощь детям.

По словам Арифулиной, конкурс начнется в январе, заявки будут приниматься до середины февраля. Показ пройдет в рамках Недели моды, которая намечена на конец марта – начало апреля.

Как уточнили в пресс-службе ОНФ, жюри конкурса выберет «около трех десятков лучших работ», которое будут показаны на Неделе моды в «особом сценическом жанре – драматическое дефиле».