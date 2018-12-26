Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 11 копеек – до 68,77 рубля, курс евро поднялся на 19 копеек, составив 78,44 рубля.

Стоимость нефти с утра опустилась на 0,3%, составив 50,64 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».