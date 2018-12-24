Американец выиграл в казино миллион на ставке 5 долларов

Американский игрок в покер выиграл в одном из казино Атлантик-Сити миллион, поставив при этом лишь 5 долларов.

Как сообщает РИА «Новости», что Гарольд М. разыграл 5 долларов в трехкарточном покере и сделал дополнительную ставку 6 Card Bonus.

В итоге победитель забрал карты дилера и собрал комбинацию флеш-рояль (от девятки до туза одной масти), благодаря чему и смог выиграть миллион долларов.

В казино отметили, что за всю историю заведения, подобная ставка выиграла впервые.