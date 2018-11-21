В сети появилось видео нападения на сотрудников Росгвардии

Четверых жителей Багратионовского района Калининградской области подозревают в нападении на сотрудников Росгвардии, сообщает управление Следственного комитета по региону.

В отношении подозреваемых в возрасте от 25 до 33 лет Гурьевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), говорится на сайте СК.

По данным следствия, 18 декабря подозреваемые с друзьями употребляли алкогольные напитки в одном из заведений Багратионовска. В это время случилась ссора, которая закончилась дракой.

По вызову сотрудников заведения на место инцидента приехали два сотрудника Росгвардии.

«В ответ за законные требования сотрудников Росгвардии прекратить нарушать общественный порядок, четверо подозреваемых, действуя умышленно, нанесли множество ударов руками и ногами по голове и телу представителей власти. Для того, чтобы утихомирить подозреваемых один из стражей порядка был вынужден применить табельное оружие», – говорится в сообщении СК.

В настоящее время троих подозреваемых заключили под стражу. Четвертый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Вскоре мужчинам предъявят обвинение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.