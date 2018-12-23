Нетаньяху назвал Эрдогана «диктатором-антисемитом»

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху ответил на критику со стороны турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и обвинил его в «одержимости» Израилем.

«Я сталкиваюсь с ежедневными выпадами диктатора-антисемита Эрдогана. Он одержим Израилем», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Израиля.

Нетаньяху добавил, что в отношениях с турецким лидером наблюдается «положительная динамика». «Прежде Эрдоган атаковал меня каждые два часа, теперь – лишь каждые шесть часов», – сказал он.

Нетаньяху также назвал Турцию страной, «которая, к сожалению, ото дня ко дню превращается в диктатуру».

Ранее в воскресенье Эрдоган обвинил Израиль в проведении политики террора на государственном уровне.