Фрагмент пресс-конференции Путина заблокировали в YouTube

Часть трансляции большой пресс-конференции президента Владимира Путина ошибочно заблокировали на нескольких каналах YouTube вместе с пиратскими копиями программы Первого канала «Большая игра», сообщили в пресс-службе телеканала.

Подрядчик Первого канала провел зачистку пиратских копий выпуска программы «Большая игра» на YouTube. В передаче, в частности, показали фрагмент пресс-конференции Путина, где журналистка канала Марина Ким задает вопрос, передает РИА «Новости».

Автоматически система заблокировала более десяти YouTube-каналов, использовавших этот фрагмент. В частности, фрагмент был заблокирован на каналах «Дождя», «КП», «Лайфа», «Спутника», «России24», «Москвы24», РИА «Новости», ТАСС, RT на всех языках.

«Блокировка произошла сегодня в 9.00 и в 11.00 была отозвана», – сообщили на телеканале.

Между тем, исследовательская компания Mediascope подсчитала число зрителей большой пресс-конференции Путина.

По предварительным данным, в прямом эфире пресс-конференцию в среднем посмотрели более 1,4 млн москвичей старше четырех лет, а этом охват трансляции (среднее количество человек, смотревших программу не менее 1 минуты) составил более 3 млн.

В 2008 году аудитория трансляции составляла 942,8 тыс. москвичей старше четырех лет (охват 1,9 млн), тогда ее транслировал Первый канал и Россия 1.

Наибольшее число москвичей посмотрело пресс-конференцию в прямом эфире в 2015 году – 1,7 млн (охват – 3,2 млн), трансляция шла на Первом канале, России 1, России 24, телеканале Мир.

Окончательные данные по Москве и всей России будут готовы в понедельник.

Пресс-конференция состоялась в четверг и длилась 3 часа 43 минуты. Путин ответил на вопросы от 53 представителей СМИ. На пресс-конференцию было аккредитовано рекордное количество представителей СМИ – 1 тыс. 702 человека.