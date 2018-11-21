Глава Пентагона заявил о попытке Москвы «снова вмешаться в выборы»

Со стороны Москвы в октябре имела место попытка «снова вмешаться в выборы» в США, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Речь идет о промежуточных выборах в Конгресс США, передает ТАСС.

Мэттис заявил, что отношения с Москвой «ухудшились», но «не знает, возросла ли угроза». Он обвинил Россию в попытках «подорвать демократические процессы».

Главу Пентагона спросили, собирается ли в связи с этим Вашингтон «перейти в наступление».

«Мы сделаем все необходимое, чтобы защитить их (демократические процессы)», – сказал в ответ министр обороны США.

Он считает, что Россия пытается «ввести в заблуждение» другие страны, но ее «дела говорят сами за себя».

Мэттис признался, что не доверяет российским властям.

Напомним, в Кремле неоднократно подчеркивали, что работа комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию приписываемого России вмешательства в американские выборы не выдерживает критики.