Минобороны отсудило у зятя Сердюкова Пузикова 10 млн рублей

ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны» взыскало с бывших гендиректоров – Валерия Седова и зятя экс-министра обороны Анатолия Сердюкова Валерия Пузикова – 10 млн рублей в качестве компенсации убытков.

Решением Арбитражного суда Москвы, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда, в пользу ФГУПа с Пузикова и Седова было взыскано 2,9 млн и 7,6 млн рублей соответственно, а также расходы по уплате госпошлины, передает «Коммерсант».

По данным истца, Пузиков, исполняя обязанности руководителя ФГУПа с декабря 2009 года по май 2010 года, оформил с аффилированными с ним ООО «Техцентр» и ООО «Автосервис-ММ» договоры по аренде автомобилей; аренда шести из них была оплачена необоснованно.

Представители истца, требуя признать действия Пузикова недобросовестными, сослались, в частности, на протокол его допроса следователем главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР), в котором обвиняемый тогда в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) экс-гендиректор ФГУПа признал факт неиспользования некоторых из арендованных машин.

Также были приведены данные из постановления того же следователя от 19 сентября 2016 года о прекращении уголовных дел в отношении Пузикова и Седова по нереабилитирующим их основаниям.

Защита Пузикова заявляет, что, заключая договоры аренды с компаниями, учредителем которых выступала супруга фигуранта Галина, руководитель ФГУПа «действовал вполне добросовестно».

Так, предприятие признали победителем тендера на право заключения госконтракта с Минобороны по его автотранспортному обеспечению в декабре 2009 года, и на тот момент предложение по аренде необходимых для предприятия автомобилей поступило только от Пузиковой, у которой имелось необходимое количество машин для исполнения контракта уже с начала 2010 года.

Защита также утверждает, что стоимость аренды транспортных средств у этих компаний соответствовала рыночной.

Показания Пузикова, которые использовал истец и признали арбитражи, были якобы неверно интерпретированы. Согласно протоколу допроса, бывший и.о. руководителя ФГУПа заявил, что средства у предприятия при аренде машин не похищались, но не исключил, что некоторые из более 50 арендованных авто могли не использоваться – из-за нехватки парковочных мест.

Кроме того, как только на предприятии узнавали, что машины перестали использоваться военными, их аренду немедленно прекращали.

Отмечается, что впоследствии часть спорных автомобилей была приобретена ФГУПом по завершении их аренды.

«Господин Пузиков, заключая договоры аренды машин в 2009 году, не мог знать о режиме их использования в 2010 году, а тем более знать о том, что некоторые из них могут простаивать в определенные периоды времени», – заявил адвокат Игорь Тихоненков.

Он добавил, что материалы уголовного дела Главная военная прокуратура (ГВП) вернула ГВСУ СКР на доследование. В их числе и заключение эксперта, который установил, что действиями Валерия Пузикова предприятию был причинен ущерб на сумму 2,9 млн рублей.

Указывается, что заключение эксперта было признано ГВП недопустимым доказательством в рамках самого уголовного дела.

Адвокат ответчика полагает, что ссылка истца на постановление о прекращении уголовного дела в отношении Валерия Пузикова как на доказательство по арбитражному делу является недопустимой.

Например, в описательной части постановления следователем сделан вывод, что сумма ущерба 7,9 млн рублей образовалась из-за перечислений с расчетного счета ФГУПа на основании подписанных Пузиковым актов в период с 1 января по 30 июня 2010 года (2,9 млн рублей), а также на основании подписанных Валерием Седовым актов за период с 31 июля 2010 года по 30 ноября 2011 года (5 млн рублей) арендодателям машин.

При этом в резолютивной части постановления сообщается, что Пузиков злоупотреблял полномочиями при подписании актов в период с декабря 2009 года по июнь 2010 года на общую сумму 2,9 млн рублей; Седов злоупотреблял в части оплаты машин в период с июля 2010 года по июль 2012 года на сумму 7,9 млн рублей.

В то же время общая сумма ущерба, причиненного ответчиками, также составляет 7,9 млн рублей. Из этого следует, что размер ущерба, причиненного Седовым, поглощает ущерб, нанесенный его предшественником.

Известно также, что первый иск ФГУПа к Валерию Пузикову и Валерию Седову был отклонен арбитражными судами, которые посчитали, что истек трехлетний срок исковой давности, который считался от даты прекращения полномочий последнего из ответчиков.

После отмены Арбитражным судом Московского округа ранее принятых решений судами был применен новый подход в определении начала срока исковой давности – с момента вынесения следователем постановления о прекращении уголовного дела в отношении ответчиков.

Арбитражи согласились с доводами представителей ФГУПа, что те смогли узнать о нарушениях, допущенных ответчиками, только после того, как ознакомились с постановлением.

В данный момент защита зятя экс-министра обороны Валерия Пузикова, который вернулся в родной Краснодарский край и теперь занимается фермерством, рассчитывает, что кассационная инстанция отменит решения двух предыдущих судов.

Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении стало известно еще в конце января 2014 года.

Тогда, помимо прочего, выяснилось, что на предприятии числились фактически не существующие сотрудники, на которых были оформлены банковские карты, куда переводились деньги в качестве зарплат и премий.

Эту часть обвинений защита просила переквалифицировать в статью об уклонении от налогов и прекратить дело в связи с полным возмещением ущерба.

В 2016 году СМИ сообщили о прекращении уголовного дела против зятя Сердюкова.