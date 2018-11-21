Минобороны отсудило у зятя Сердюкова Пузикова 10 млн рублей

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19 декабря, среда  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Сколько еще у России осталось нефти

Нефть - одно из главных богатств России, и крайне важно знать, каков объем этого богатства
Министр энергетики Александр Новак отчитался о прогнозе добычи нефти в России в уходящем году – около 556 млн тонн. Крайне интересно сопоставить его заявление со словами другого чиновника, главы Роснедр Евгения Киселева, по поводу прироста запасов нефти в стране. Сколько нефти мы добываем (тратим) – и сколько открываем новых ее запасов? И надолго ли России хватит этого важнейшего мирового ресурса? Подробности...
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«В стране изменился политический ритм»

Фото: Дмитрий Шутов/ВЗГЛЯД
«2018 год дал понять, что в стране политическая жизнь кипит, она не поддается втискиванию в какие-либо рамки и методички. И это хорошо», – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова на заседании клуба «Экспертный взгляд». В стенах клуба политологи федерального уровня подвели итоги бурной избирательной кампании в регионах России. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Китай нащупал уязвимое место в подбрюшье США

Председатель Си и генерал-губернатор Питер Косгроув всего четыре года назад вместе нянчили австралийских вомбатовФото: Huang Jingwen/Zuma\ТАСС
Торговая война Пекина с Вашингтоном все больше превращается в политическую. Причем для контрударов Китай выбирает слабые звенья в обороне США – его союзников. Под удар уже попала Канада, а следующими мишенями могут стать Австралия и Новая Зеландия. Как именно мог бы Пекин нанести по ним экономический удар и сколько это ему будет стоить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Не бывает оккупантов, которые строят мосты

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Россия построила не только Крымский мост. В Крыму строятся дороги, электростанции, общественные здания – все то, что десятилетиями не делала Украина. И у «цивилизованных» европейцев поднимается рука осуждать за это Россию! Подробности...
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Тосковать по Сталину, взрывать и убивать ради Ленина

Игорь Молотов, писатель, публицист
Не многие вспомнят, что на протяжении всех девяностых в России действовала подпольная организация – «Реввоенсовет», и еще меньше вспомнят ее лидера, сделавшего ставку на террор. Причем террор не декларативный, но самый настоящий. Подробности...
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Метания Додона повторяют кульбиты Януковича

Павел Волков, публицист
Демократы Молдавии просят денег у Запада для борьбы с Россией, социалисты – у России для борьбы с Западом, а сами желают лишь любой ценой остаться у власти. Понятно, что все играют в предвыборные игры, но ведь так можно и доиграться. Подробности...
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          Минобороны отсудило у зятя Сердюкова Пузикова 10 млн рублей

             19 декабря 2018, 10:34
          Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
          Текст: Наталья Ануфриева

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          ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны» взыскало с бывших гендиректоров – Валерия Седова и зятя экс-министра обороны Анатолия Сердюкова Валерия Пузикова – 10 млн рублей в качестве компенсации убытков.

          Решением Арбитражного суда Москвы, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда, в пользу ФГУПа с Пузикова и Седова было взыскано 2,9 млн и 7,6 млн рублей соответственно, а также расходы по уплате госпошлины, передает «Коммерсант».

          По данным истца, Пузиков, исполняя обязанности руководителя ФГУПа с декабря 2009 года по май 2010 года, оформил с аффилированными с ним ООО «Техцентр» и ООО «Автосервис-ММ» договоры по аренде автомобилей; аренда шести из них была оплачена необоснованно.

          Представители истца, требуя признать действия Пузикова недобросовестными, сослались, в частности, на протокол его допроса следователем главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР), в котором обвиняемый тогда в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) экс-гендиректор ФГУПа признал факт неиспользования некоторых из арендованных машин.

          Также были приведены данные из постановления того же следователя от 19 сентября 2016 года о прекращении уголовных дел в отношении Пузикова и Седова по нереабилитирующим их основаниям.

          Защита Пузикова заявляет, что, заключая договоры аренды с компаниями, учредителем которых выступала супруга фигуранта Галина, руководитель ФГУПа «действовал вполне добросовестно».

          Так, предприятие признали победителем тендера на право заключения госконтракта с Минобороны по его автотранспортному обеспечению в декабре 2009 года, и на тот момент предложение по аренде необходимых для предприятия автомобилей поступило только от Пузиковой, у которой имелось необходимое количество машин для исполнения контракта уже с начала 2010 года.

          Защита также утверждает, что стоимость аренды транспортных средств у этих компаний соответствовала рыночной.

          Показания Пузикова, которые использовал истец и признали арбитражи, были якобы неверно интерпретированы. Согласно протоколу допроса, бывший и.о. руководителя ФГУПа заявил, что средства у предприятия при аренде машин не похищались, но не исключил, что некоторые из более 50 арендованных авто могли не использоваться – из-за нехватки парковочных мест.

          Кроме того, как только на предприятии узнавали, что машины перестали использоваться военными, их аренду немедленно прекращали.

          Отмечается, что впоследствии часть спорных автомобилей была приобретена ФГУПом по завершении их аренды.

          «Господин Пузиков, заключая договоры аренды машин в 2009 году, не мог знать о режиме их использования в 2010 году, а тем более знать о том, что некоторые из них могут простаивать в определенные периоды времени», – заявил адвокат Игорь Тихоненков.

          Он добавил, что материалы уголовного дела Главная военная прокуратура (ГВП) вернула ГВСУ СКР на доследование. В их числе и заключение эксперта, который установил, что действиями Валерия Пузикова предприятию был причинен ущерб на сумму 2,9 млн рублей.

          Указывается, что заключение эксперта было признано ГВП недопустимым доказательством в рамках самого уголовного дела.

          Адвокат ответчика полагает, что ссылка истца на постановление о прекращении уголовного дела в отношении Валерия Пузикова как на доказательство по арбитражному делу является недопустимой.

          Например, в описательной части постановления следователем сделан вывод, что сумма ущерба 7,9 млн рублей образовалась из-за перечислений с расчетного счета ФГУПа на основании подписанных Пузиковым актов в период с 1 января по 30 июня 2010 года (2,9 млн рублей), а также на основании подписанных Валерием Седовым актов за период с 31 июля 2010 года по 30 ноября 2011 года (5 млн рублей) арендодателям машин.

          При этом в резолютивной части постановления сообщается, что Пузиков злоупотреблял полномочиями при подписании актов в период с декабря 2009 года по июнь 2010 года на общую сумму 2,9 млн рублей; Седов злоупотреблял в части оплаты машин в период с июля 2010 года по июль 2012 года на сумму 7,9 млн рублей.

          В то же время общая сумма ущерба, причиненного ответчиками, также составляет 7,9 млн рублей. Из этого следует, что размер ущерба, причиненного Седовым, поглощает ущерб, нанесенный его предшественником.

          Известно также, что первый иск ФГУПа к Валерию Пузикову и Валерию Седову был отклонен арбитражными судами, которые посчитали, что истек трехлетний срок исковой давности, который считался от даты прекращения полномочий последнего из ответчиков.

          После отмены Арбитражным судом Московского округа ранее принятых решений судами был применен новый подход в определении начала срока исковой давности – с момента вынесения следователем постановления о прекращении уголовного дела в отношении ответчиков.

          Арбитражи согласились с доводами представителей ФГУПа, что те смогли узнать о нарушениях, допущенных ответчиками, только после того, как ознакомились с постановлением.

          В данный момент защита зятя экс-министра обороны Валерия Пузикова, который вернулся в родной Краснодарский край и теперь занимается фермерством, рассчитывает, что кассационная инстанция отменит решения двух предыдущих судов.

          Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении стало известно еще в конце января 2014 года.

          Тогда, помимо прочего, выяснилось, что на предприятии числились фактически не существующие сотрудники, на которых были оформлены банковские карты, куда переводились деньги в качестве зарплат и премий.

          Эту часть обвинений защита просила переквалифицировать в статью об уклонении от налогов и прекратить дело в связи с полным возмещением ущерба.

          В 2016 году СМИ сообщили о прекращении уголовного дела против зятя Сердюкова.


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