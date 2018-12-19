Чиновника наказали за крашеный снег в Кемеровской области

Начальник коммунального предприятия в городе Мыски Кемеровской области получил выговор после того, как снежную горку там покрасили белой водоэмульсионной краской.

«Я воздержусь от оценки профессиональных качеств работников, ведь она вполне очевидна. Руководитель предприятия «Управление организации благоустройства города» получил выговор», – сказал РИА «Новости» глава Мысков Дмитрий Иванов.

Он сообщил, что поручил очистить горку от краски и привести ее в порядок. Он также извинился перед горожанами, которым эта ситуация испортила новогоднее настроение.

В администрации города рассказали, что и раньше снежные городки и горки красили в различные цвета, но не смогли объяснить, почему сейчас использовали белую краску.

«Но это никак не связано с каким-то черным снегом», – сообщили в мэрии.

Ранее местные СМИ сообщали, что снежная горка в городском центре культуре Мысков покрашена белой краской. Журналисты предположили, что связано с тем, что из-за угледобычи в районе не нашлось белого снега.