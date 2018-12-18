Создана панель арбитров ВТО по спору России и США о пошлинах на американские товары

По второму запросу США в ВТО решено создать панель арбитров, которая поставит точку в споре по дополнительным пошлинам на импорт ряда товаров из Соединенных Штатов в Россию.

«Орган по разрешению споров по второму запросу США согласился создать панель для решения по дополнительным пошлинам, введенным Россией на определенный импорт из США в ответ на пошлины США на импорт стали и алюминия», – сообщил РИА «Новости» источник, осведомленный подробностями переговоров.

Сообщается, что сформировано пять панелей арбитров ВТО касательно дополнительных пошлин на импорт из США, введенных, помимо России, Канадой, Китаем, Евросоюзом и Мексикой.

Напомним, в декабре 2018 года представители России во Всемирной торговой организации (ВТО) заблокировали запрос США по учреждению панели арбитров в споре о дополнительных ответных пошлинах России на импорт американской продукции.

Россия открыла спор в ВТО в связи с новыми пошлинами на сталь и алюминий в октябре, однако США заблокировали учреждение третейской группы. Однако 21 ноября ВТО все же создала третейскую группу в данном споре.