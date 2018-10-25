Эрдоган анонсировал закупку 120 истребителей F-35

Анкара собирается закупить 120 истребителей пятого поколения F-35, которые производятся в США, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы закупим 120 самолетов F-35, которые производят США. Часть комплектующих к этим самолетам производятся в Турции», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее США предупредили Турцию о вероятных санкциях из-за поставки С-400. Вашингтон требует остановить закупку зенитных ракетных систем у России. В противном случае США угрожают отказаться поставлять турецкой стороне F-35.

Турция называла эти требования шантажом.