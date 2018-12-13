Тренера «Ростова» наказали за толчок арбитра

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин был дисквалифицирован на шесть матчей РПЛ, три дисквалификации носят условный характер; такое наказание последовало за толчок арбитра в игре с самарскими «Крыльями Советов», заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц.

«За умышленный толчок официального лица матча и за выход за пределы технической зоны Карпин оштрафован на 80 тысяч рублей и дисквалифицирован на 6 матчей премьер-лиги, при этом три матча считать реальным наказанием, а три – условными. Условный срок до конца текущего сезона», – заявил Григорьянц, передает РИА «Новости».

Григорьянц пояснил, что в рапорте главного арбитра матча Сергея Карасева указано, что судья получил информацию о неподобающем поведении Карпина. Тренер вышел за пределы технической зоны, ругался на судей и применил «телесный контакт», после чего его удалили.

«Мы рассмотрели данный эпизод и установили следующее: со стороны Карпина не было ненормативной лексики, не было оскорбительных жестов, но с его стороны были выкрики, экспрессивное поведение. И мы в данном случае рассматривали контакт с резервным арбитром. Это был умышленный толчок», – уточнил представитель РФС.

Сам Карпин, поясняя КДК свою позицию, написал, что его эмоциональная реакция была связана с желанием быть услышанным арбитрами и не являлась оскорблением.

«Мы приняли во внимание, что в действиях Карпина не было агрессии и этот толчок в данном случае действительно был вызван эмоциональными действиями. У нас в регламенте есть статья 29, которая позволяет нам применять как условное, так и безусловное наказание», – пояснил Григорьянц.

«Ростов» 8 декабря в матче 17-го тура чемпионата России проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:1.

Ранее Карпин, выступивший в роли эксперта во время трансляции на Первом канале матча чемпионата мира между сборными Бразилии и Швейцарии (1:1), назвал «лошками» коллег с канала «Матч-ТВ».