В Польше выходца из Чечни заподозрили в терроризме

Спецслужбы Польши задержали выходца из Чечни Альви А., который подозревается в террористической деятельности, сообщил пресс-секретарь министра-координатора работы спецслужб Станислав Жарын.

Операцию по задержанию проводило агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши совместно с польской полицией, передает ТАСС.

Жарын отметил, что задержанного передали прокуратуре. Ему предъявили обвинения в участии в террористической группе.

«Из материалов следует, что он был членом террористических организаций, действующих на территории Сирии и Турции, принимал участие в боях в рядах «Исламского государства*» (запрещена в России)», – сказал он.

По данным следствия, мужчина входил в группу, оказывавшую логистическую поддержку террористическим организациям. В Польше он сохранял контакты с «лицами радикальных взглядов», которых спецслужбы считают опасными для безопасности страны.

Альви А. арестован на три месяца. Он находился в Польше легально.

По словам Жарына, он проходил обвиняемым по другому делу, связанному с организацией нелегальной миграции. Дело рассматривается в суде.

В августе в Германии арестовали 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С., задержанного по подозрению в подготовке теракта.

В июне во Франции 39-летнему выходцу из Чечни предъявили обвинение в терроризме.